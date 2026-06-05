Andrew Robertson assina pelo Tottenham depois de nove épocas no Liverpool

“Temos o prazer de anunciar a contratação de Andy Robertson. Líder dentro e fora de campo, o capitão da seleção escocesa vai juntar-se ao clube em julho, após terminar contrato com o Liverpool”, informaram os ‘spurs’, em comunicado, sem revelar a duração do novo vínculo do jogador.



Andrew Robertson, de 32 anos, contabilizou 14 golos e 69 assistências em 378 jogos e conquistou todos os troféus possíveis pelo Liverpool, ao qual tinha chegado em 2017/18, proveniente dos também ingleses do Hull City.



Formado entre Queen’s Park e Celtic, o lateral arrebatou internamente dois campeonatos, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e uma Supertaça no clube de Anfield, onde chegou a vice-capitão, bem como uma Liga dos Campeões, um Mundial de clubes e uma Supertaça Europeia.



“Admiro-o há muitos anos e ele trará qualidades técnicas excecionais, experiência, liderança e mentalidade para a nossa equipa. É um vencedor comprovado ao mais alto nível num longo período e pode ser um jogador importante para nós, dentro e fora de campo. Estou ansioso para começar a trabalhar com ele e ver o impacto positivo que terá ao seu redor”, referiu o treinador do Tottenham, o italiano Roberto De Zerbi, citado pelo clube.



Andrew Robertson é a primeira contratação anunciada pelos ‘spurs’ para 2026/27 e despediu-se do Liverpool em fim de contrato, tal como fizeram o defesa central francês Ibrahima Konaté e o avançado egípcio Mohamed Salah, terceiro melhor marcador de sempre do ‘reds’, com 257 golos.



Com 93 internacionalizações e quatro golos ao serviço da Escócia, o lateral esquerdo vai capitanear o seu país no Mundial2026, a exemplo dos Europeus de 2020 e 2024, no regresso dos britânicos ao principal torneio internacional de seleções 28 anos depois.



“Mal posso esperar para jogar pela primeira vez no vosso estádio. Já estou de olhos postos na próxima temporada”, vincou Andrew Robertson, numa mensagem publicada pelo Tottenham e gravada nos Estados Unidos, onde os escoceses estão a estagiar para a fase final do Campeonato do Mundo.



Os ‘spurs’ terminaram a Premier League no 17.º lugar, logo acima da zona de despromoção, e só garantiram a permanência na última jornada, numa época em que não conquistaram troféus nem se apuraram para as provas europeias.



