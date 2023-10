Ángel Di Maria fora dos convocados da Argentina para qualificação do Mundial2026

O jogador do Benfica não vai estar presente depois da lesão contraída frente ao Inter, em Milão, na segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, mas o mesmo não acontece com o seu compatriota e companheiro de equipa Nicolás Otamendi, que está apto e consta da lista de convocados.

Quanto ao problema físico que afetou Messi nas últimas semanas, que o levou a perder vários jogos com o Inter Miami, não o impede de fazer parte do elenco de Scaloni para a dupla jornada da fase de qualificação para o Mundial2026.

A `albiceleste` enfrentará o Paraguai, no dia 12 de outubro, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, e o Peru, no dia 17 de outubro, na condição de visitante, em Lima.