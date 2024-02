Angola, de Pedro Gonçalves, perde e é eliminada pela Nigéria, de José Peseiro

Liderados pelo português Pedro Gonçalves, os angolanos desperdiçaram algumas oportunidades de golo numa primeira parte com pouca intensidade, mas viram os nigerianos, comandados por José Peseiro, inaugurarem o marcador, aos 41 minutos, por intermédio de Lookman, após a defesa dos angolanos ter sido incapaz de parar um contra-ataque.



Depois de desperdiçar algumas oportunidade, Angola teve a sua grande oportunidade aos 58 minutos, quando Zini Salvador, isolado na cara do guarda-redes contrário, acertou no poste.



A Nigéria abdicou de ter tanto a bola, dando-a aos angolanos, para depois apostar em lances de contra-ataque, e voltou mesmo a acertar com a bola na baliza, mas o golo de Osimhen foi anulado pelo videoárbitro por fora de jogo.



Nas meias-finais, a equipa comandada por José Peseiro, três vezes campeã africana, vai encontrar Cabo Verde ou a África do Sul, que se defrontam no sábado.