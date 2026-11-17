Um golo marcado pelo avançado Miro, antigo jogador do Tondela e do Gil Vicente, aos 45+1 minutos, foi suficiente para Angola se impor em Juba e isolar-se no comando do agrupamento B, beneficiando do empate 0-0 concedido pelo Egito na deslocação ao Maláui, que relegou os ‘faraós’ para o segundo lugar, a dois pontos de distância dos angolanos.





Angola passou a dispor de seis pontos de vantagem sobre o Maláui, terceiro classificado, tantos quantos estão em disputa nas duas últimas rondas, o que deixa a seleção treinada pelo senegalês Aliou Cissé em posição privilegiada para alcançar o apuramento para a fase final do torneio, coorganizado por Quénia, Tanzânia e Uganda.





Moçambique, orientado por Chiquinho Conde, também necessitou de um único golo, marcado aos 38 minutos pelo avançado Stanley Ratifo, após assistência do extremo do Sporting Geny Catamo, para vencer em Bahir Dar, na Etiópia, e consolidar o segundo lugar da ‘poule’ J, a três pontos de distância do líder Senegal e com quatro de vantagem sobre os etíopes e o Sudão.