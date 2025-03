Angola empata com a Líbia para o Mundial2026

A Líbia, que segue na terceira posição do grupo, com oito pontos, inaugurou o marcador, aos 74 minutos, por Muaid Ellaf, após uma primeira parte dominada pelos angolanos, que restabeleceram a igualdade aos 93, por Fredy Ribeiro, de livre direto.



O resultado mantém a seleção angolana, que soma quatro empates e uma vitória no apuramento, no quarto lugar, com sete pontos.



Na terça-feira, a equipa treinada por Pedro Gonçalves, recebe a congénere de Cabo Verde, que assumiu a liderança do Grupo, com 10 pontos, ao vencer em casa as Maurícias, por 1-0, com golo de Yannick Semedo, que joga no Vizela.



Os Camarões seguem na segunda posição do Grupo, com nove pontos, no qual as Maurícias ocupam o quinto lugar, com quatro, seguidas de Essuatini, que somou o primeiro ponto, ao empatar 1-1 na receção à seleção camaronesa.