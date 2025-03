Angola escolhe 27 para o Mundial

Entre os convocados, seis jogam em Portugal, nomeadamente, Jonathan Buatu (Gil Vicente), Beni Mukendi (Vitória de Guimarães), Domingos Andrade (FC Porto B), Keliano (Estrela Amadora), Chico Banza (Portimonense) e Pedro Bondo (Famalicão).



O extremo esquerdo luso-angolano André Vidigal, do Stoke City, foi convocado pela primeira vez e pode estrear-se com a camisola da seleção angolana, a semelhança de Afimico Pululu, do Jagiellonia Bialystok, da Polónia.



O médio Show, do FC Dallas, dos Estados Unidos, falha o duplo confronto, por lesão, enquanto o avançado Kaporal, do Wiliete de Benguela, melhor marcador do campeonato angolano de futebol, fica de fora por opção técnica.



O grupo de trabalho às ordens do treinador luso concentra-se no dia 16, em Lisboa, para o início da preparação.



Em 18 do mesmo mês segue viagem para Benghazi, onde vai defrontar a congénere da Líbia, e cinco dias depois, recebe, em Luanda, a seleção de Cabo Verde.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Neblu (1.º de Agosto), Dominique (Etoile Carouge, Sui) Nsesane (Sagrada Esperança)



Defesas: Buatu (Gil Vicente, Por), Tô Carneiro (FAR Rabat, Mar), Kinito (Petro de Luanda), Clinton da Mata (Lyon, Fra), Kialonda Gaspar (Lecce, Ita), David Carmo (Olympiakos, Gre), Sandro Cruz (Gil Vicente, por), Bastos Quissanga (Botafogo, Bra) e Pedro Bondo (Famalicão, Por).



Médios: Fredy (Bodrumspor, Tur), Maestro (Demirspor, Tur), Beni Mukendi (Vitória de Guimarães, Por), Domingos Andrade (FC Porto B, Por) e Keliano (Estrela Amadora, Por).



Avançados: Milson (Estrela Vermelha, Por), A. Pululu (Jagiellonia Bialystok, Pol), Mabululu (Al Ahly, Lba), Zini (Levadiakos, Gre), Gilberto Miguel (Petro de Luanda), Chico Banza ( Portimonense, Por), Mbala Nzola (Lens, Frs), André Vidigal (Stoke City, Ing), Manuel Benson (Burnley, Ing) e Gelson Dala (Al Wakrah, Qat).