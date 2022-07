Angola estreia-se com vitória na Taça COSAFA

Megue, aos 38 minutos, inaugurou o marcador, após cobrança de livre direto à entrada da grande área adversária. Lépua, aos 47, ampliou a marcha do marcador, e Ezequiel Higino, aos 75, sentenciou o resultado.O golo de honra das Ilhas Comores foi apontado por Alin Nassim, após saltar do banco de suplentes.Angola volta a jogar quinta-feira, para a segunda jornada, diante das Ilhas Seicheles, e encerra a fase de grupos no domingo frente ao Botswana.No outro jogo do mesmo grupo, o Botswana venceu as Ilhas Seicheles, por 1-0.Angola lidera a classificação com três pontos, os mesmos que o Botswana.