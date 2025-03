Angola perde com Cabo Verde e complica apuramento para o Mundial2026

Em encontro disputado no estádio 11 de Novembro, em Luanda, os cabo-verdianos abriram o marcador aos 45+2, por Dailon Livramento, jogador que 'bisou', aos 63, já depois de Gerson Dala ter empatado para os angolanos, aos 50 minutos.



Com este resultado, a seleção angolana vê-se mais distante dos lugares cimeiros do Grupo D, sendo quarta, com sete pontos, a já seis de Cabo Verde, que lidera com 13, mais quatro do que os Camarões, segundos, e cinco do que a Líbia, terceira, formações que se defrontam ainda hoje em no reduto camaronês.



A equipa de Pedro Gonçalves está agora mais dependente de terceiros para garantir apuramento para o torneio que vai decorrer no Canadá, nos Estados Unidos e no México, voltando a jogar em 31 de agosto, quando rececionar a Líbia.



Os 54 países africanos foram divididos em nove grupos de seis seleções, com os vencedores de cada ‘poule’ a qualificarem-se automaticamente para o Mundial de 2026, enquanto os quatro melhores segundos vão disputar um torneio que decide a equipa que vai representar África numa repescagem intercontinental, que poderá aumentar para 10 o número de países africanos no mundial.