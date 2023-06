Angola vence e está a uma vitória da qualificação para a CAN2024

Em jogo disputado em Douala, nos Camarões, os angolanos, que ascenderam ao segundo lugar do grupo, com oito pontos, abriram o marcador, aos 12 minutos, por intermédio de Gaspar, e Milson, aos 86, minutos garantiu a vitória, depois de a RCA ter empatado, aos 46, através de Kondogbia.



Ao longo do jogo, os angolanos viram ainda dois golos seus serem anulados pela equipa de arbitragem, por fora de jogo.



Com este triunfo, Angola, que em 03 de setembro recebe, em Luanda, Madagáscar, na última jornada, está a uma vitória de se qualificar a CAN2024.



O Gana, que no domingo vista Madagáscar, lidera o grupo E, com oito pontos, Angola é segunda, com os mesmos pontos, a República Centro-Africana caiu para terceiro, com sete, e Madagáscar é o último, com apenas um.