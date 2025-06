Anselmi quer mostrar qualidade do FC Porto frente ao Al Ahly

"Não queremos passar pelo Mundial de clubes com esta imagem. Sabemos que no Porto amanhã [segunda-feira] é um dia de festa, um dia importante para a cidade, e queremos que a festa seja completa. Para isso temos de ganhar e dar essa alegria aos adeptos", afirmou o técnico argentino Martín Anselmi na conferência de imprensa de antevisão do duelo contra os egípcios.



À entrada para a terceira partida da fase de grupos, ambos os clubes somam apenas um ponto, com o FC Porto a contar com um empate (0-0) com o Palmeiras, do Brasil, e uma derrota com os norte-americanos do Inter Miami, de Messi (2-1).



Sengundo Anselmi, "é importante fazer autocrítica" e "ser humilde para perceber o que não está a ser bem feito", para enfrentar da melhor maneira o Al Ahly.



"Mais do que pensar no adversário, temos de pensar em nós. Temos que competir de maneira diferente, porque no último encontro não competimos como queremos, tanto ofensiva como defensivamente. Temos o orgulho ferido e não é esta a imagem que queremos dar. Temos uma oportunidade para reverter essa imagem contra um adversário poderoso no continente africano que ganhou duas das últimas quatro 'Champions', tem um bom treinador, jogadores dinâmicos e é tricampeão egípcio. Temos que fazer bem o nosso trabalho", antecipou.



Anselmi realçou a necessidade de respeitar o plano de jogo definido para vencer o próximo adversário, revelando que os erros que têm sido cometidos pela equipa tem sido analisados para serem ultrapasados.



"A palavra competir costuma ser associada a correr, atitude, duelos. Isso é muito importante para competir e sem isso fica difícil, mas competir também é ter um plano de jogo e executá-lo. Quando nos afastamos dele estamos a competir mal e não podemos permitir isso. Falamos muito dos nossos erros, falamos entre nós, sabemos quando nos equivocámos e não podemos permitir que isso aconteça", sublinhou.



O treinador 'azul e branco' deixou ainda elogios ao presidente André Villas-Boas: "Quando cheguei aqui conheci um presidente que dedica todo o tempo ao FC Porto, que está comprometido todo o dia, sem folgas, sem férias, sem horários, e nós também. Para nós o FC Porto é o mais importante que temos. É importante fazer autocrítica, perceber o que não estamos a fazer bem e saber o que nos falta. É preciso dar o murro na mesa, mas temos de saber que murro queremos dar, não dar por dar".



"Estamos a trabalhar todos os dias para dar esse murro na próxima temporada, mas o primeiro murro tem que ser dado amanhã. Encontrei um clube onde os jogadores e staff sabem muito bem o que é o FC Porto. Se não temos humildade de perceber o que temos feito mal, então não vamos encontrar soluções. Humildade é a palavra chave. Temos de ser humildes para perceber o que não está a ser bem feito", acrescentou.



Sobre o futuro, Anselmi mostrou-se "tranquilo" pelo trabalho que a equipa técnica que lidera tem desenvolvido, apesar de os resultados não estarem a aparecer como esperava.



"Reconhecer se sou ou não capaz de fazer o meu trabalho, se sou ou não capaz de reverter ou não uma situação. É difícil eu render-me. Sinto-me tranquilo com o meu trabalho e o do meu corpo técnico. Temos a consciência muito tranquila, damos tudo pelo clube, sabemos o que nos falta e o que temos de mudar na próxima temporada", rematou.