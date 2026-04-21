Antigo central Rafa Márquez assume seleção mexicana após Mundial2026

Conhecido como ‘Kaiser de Michoacán’, o ex-jogador de clubes como o FC Barcelona ou Mónaco, de 47 anos, faz parte da equipa técnica de Aguirre, mas assumirá o leme depois de concluída a participação dos mexicanos na fase final, coorganizada por aquele país, juntamente com Estados Unidos e Canadá.



"O seu contrato está assinado. Ele mantém a liderança que mostrou nas épocas como futebolista. Hoje, como adjunto, é como era como jogador e transforma-se no balneário", afirmou o diretor de seleções Duilio Davino, na segunda-feira, em entrevista à Fox Sports.



Ao serviço do FC Barcelona, o mexicano venceu a Liga dos Campeões em duas ocasiões, três Supertaças e quatro Ligas espanholas, tendo sido também campeão francês, ao serviço do Mónaco, clube pelo qual ajudou a erguer uma supertaça francesa e uma taça da Liga.



Com a seleção mexicana, venceu a Taça das Confederações, participou em cinco Mundiais, quatro deles como capitão, e somou um total de 149 internacionalizações.



O México integra o Grupo A do Mundial2026, juntamente com África do Sul, Correia do Sul e República Checa.



A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e conta pela primeira vez com 48 seleções, incluindo Portugal, numa inédita organização tripartida entre Canadá, México e Estados Unidos.