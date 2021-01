Antigo futebolista dinamarquês Bo Svensson assume comando do Mainz

Bo Svensson será o quarto treinador da equipa esta temporada, depois de Achim Beierlorzer, que foi demitido após dois jogos, Jan-Moritz Lichte, que deixou a equipa em dezembro, e do interino Jan Siewert.



O Mainz, atual penúltimo classificado da Bundesliga, foi goleado no sábado pelo Bayern de Munique, por 5-2, depois de ter chegado ao intervalo a vencer por 2-0.



Svensson, de 41 anos, foi jogador do clube entre 2007 e 2014, tendo sido orientado por técnicos como Jurgen Klopp, atual treinador dos ingleses do Liverpool, e Thomas Tuchel, que recentemente deixou o Paris Saint-Germain.



Depois de terminar a carreira, Bo Svensson integrou a equipa técnica do Mainz até 2019, assumindo depois o comando do Liefering, da segunda divisão da Áustria.