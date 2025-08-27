Antigo futebolista Zé Pedro vai treinar a seleção de Timor-Leste

“José Pedro será o treinador principal, acompanhado por Jaime Coelho como adjunto. Ambos vieram de Portugal e mostraram disponibilidade para trabalhar com a FFTL e liderar a nossa seleção nacional, com o objetivo de promover mudanças e melhorias”, afirmou o presidente da federação, Nilton Gusmão, em conferência de imprensa na sede da FFTL, em Díli.



O dirigente explicou que a contratação da equipa técnica portuguesa visa organizar a seleção, encontrar bases mais sólidas para o desenvolvimento do futebol timorense e tornar a equipa mais competitiva em competições internacionais.



Nilton Gusmão destacou a experiência de Zé Pedro como jogador profissional na I Liga portuguesa e, depois, como treinador, garantindo que o seu conhecimento poderá trazer nova motivação à seleção timorense.



Como jogador, Zé Pedro representou clubes como Barreirense, Boavista, Belenenses - pelo qual realizou mais de 180 jogos e foi capitão - e Vitória de Setúbal.



“Por isso, acreditamos que a sua experiência pode ajudar o futebol timorense a evoluir, sobretudo, na implementação de novos métodos de treino. José Pedro aceitou o nosso convite para assumir este desafio”, acrescentou o presidente da FFTL.



O contrato terá a duração inicial de um ano e será assinado oficialmente em 01 de setembro, podendo ser prolongado até cinco anos caso os resultados sejam positivos.



Além de orientar a seleção, o treinador português, de 46 anos, vai também apoiar o departamento técnico da federação, com especial foco na formação de jovens jogadores e na criação de um currículo estruturado para o desenvolvimento do futebol em Timor-Leste.



Atualmente, a seleção timorense está a disputar a fase de qualificação para a Taça da Ásia, integrando um grupo com Filipinas, Maldivas e Tajiquistão. Com duas jornadas realizadas, Timor-Leste ocupa o terceiro lugar, com três pontos, após uma vitória e um empate, sendo que só primeiro classificada de cada grupo se apura para a fase final da competição continental.



Zé Pedro afirmou estar empenhado em “dar o melhor possível” para levar a equipa a alcançar vitórias.



“Queremos transformar o futebol timorense num motivo de orgulho nacional”, disse o técnico, que estava sem clube desde que deixou o Alverca, em agosto do ano passado, ainda na II Liga portuguesa.



Zé Pedro, nascido a 18 de outubro de 1978, encerrou a carreira de futebolista em 2014, ao serviço do Alcochetense, iniciando-se como treinador precisamente no mesmo clube. Posteriormente, foi treinador-adjunto de Belenenses, BSAD, Sporting, Famalicão e AEL Limassol, retomando o papel principal nos bancos na BSAD, Vitória de Setúbal e Alverca.