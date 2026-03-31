Futebol Internacional
Antigo guarda-redes búlgaro do Belenenses Mihaylov morre aos 63 anos
O antigo guarda-redes búlgaro de futebol Borislav Mihaylov, que representou o Belenenses, nas épocas de 1989/90 e 1990/91, morreu hoje em Sófia, aos 63 anos, depois de ter sofrido um AVC há alguns meses.
Elevado à condição de lenda do futebol búlgaro, o antigo capitão da seleção, que representou em 102 jogos, foi também presidente da União Búlgara de Futebol, de 2005 a 2024.
Em novembro do ano passado, Borislav Mihaylov sofreu um AVC do qual nunca recuperou.
Na Bulgária, Mihaylov era considerado um dos heróis do Mundial de 1994, disputado nos Estados Unidos, onde a seleção búlgara chegou às meias-finais sob o comando do selecionador Dimitar Penev, que também faleceu recentemente.
“O nosso capitão, o nosso líder, o nosso amigo deixou-nos. Não consigo parar de chorar. Partiu um grande homem e um grande guarda-redes. Que tristeza”, lamentou o antigo jogador Hristo Stoichkov, numa publicação nas redes sociais.
Stoichkov, jogador que representou o FC Barcelona e foi o melhor marcador desse Mundial, a par do russo Oleg Salenko, disse que Mihaylov reuniu-se agora “num mundo melhor com Tunyo” (Trifon Ivanov, defesa búlgaro, que faleceu em fevereiro de 2016).
A ginasta Maria Petrova, viúva de Mihaylov, também publicou uma mensagem comovente nas redes sociais a lamentar a morte do marido.
“Agradeço ao destino por ter trazido este grande homem à minha vida. Obrigada, Borislav, por partilhares a tua vida comigo. Sou grata por todos os belos momentos, as palavras, o apoio e o amor que me deste. Eras a minha paz. Um universo desapareceu”, escreveu a tricampeã mundial de ginástica rítmica (1993, 1994 e 1995).
A nível de clubes, o guarda-redes jogou não só no Levski, Botev e Slavia, na Bulgária, mas também em outros clubes como o Belenenses (Portugal), Mulhouse (França), Reading (Inglaterra) e Zurique (Suíça).
O pai de Borislav Mihaylov, Biser Mihaylov, também foi guarda-redes do Levski, e o seu filho, Nikolay, retirou-se do futebol profissional no ano passado.
Em novembro do ano passado, Borislav Mihaylov sofreu um AVC do qual nunca recuperou.
Na Bulgária, Mihaylov era considerado um dos heróis do Mundial de 1994, disputado nos Estados Unidos, onde a seleção búlgara chegou às meias-finais sob o comando do selecionador Dimitar Penev, que também faleceu recentemente.
“O nosso capitão, o nosso líder, o nosso amigo deixou-nos. Não consigo parar de chorar. Partiu um grande homem e um grande guarda-redes. Que tristeza”, lamentou o antigo jogador Hristo Stoichkov, numa publicação nas redes sociais.
Stoichkov, jogador que representou o FC Barcelona e foi o melhor marcador desse Mundial, a par do russo Oleg Salenko, disse que Mihaylov reuniu-se agora “num mundo melhor com Tunyo” (Trifon Ivanov, defesa búlgaro, que faleceu em fevereiro de 2016).
A ginasta Maria Petrova, viúva de Mihaylov, também publicou uma mensagem comovente nas redes sociais a lamentar a morte do marido.
“Agradeço ao destino por ter trazido este grande homem à minha vida. Obrigada, Borislav, por partilhares a tua vida comigo. Sou grata por todos os belos momentos, as palavras, o apoio e o amor que me deste. Eras a minha paz. Um universo desapareceu”, escreveu a tricampeã mundial de ginástica rítmica (1993, 1994 e 1995).
A nível de clubes, o guarda-redes jogou não só no Levski, Botev e Slavia, na Bulgária, mas também em outros clubes como o Belenenses (Portugal), Mulhouse (França), Reading (Inglaterra) e Zurique (Suíça).
O pai de Borislav Mihaylov, Biser Mihaylov, também foi guarda-redes do Levski, e o seu filho, Nikolay, retirou-se do futebol profissional no ano passado.