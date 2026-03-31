Antigo guarda-redes búlgaro do Belenenses Mihaylov morre aos 63 anos

Elevado à condição de lenda do futebol búlgaro, o antigo capitão da seleção, que representou em 102 jogos, foi também presidente da União Búlgara de Futebol, de 2005 a 2024.



Em novembro do ano passado, Borislav Mihaylov sofreu um AVC do qual nunca recuperou.



Na Bulgária, Mihaylov era considerado um dos heróis do Mundial de 1994, disputado nos Estados Unidos, onde a seleção búlgara chegou às meias-finais sob o comando do selecionador Dimitar Penev, que também faleceu recentemente.



“O nosso capitão, o nosso líder, o nosso amigo deixou-nos. Não consigo parar de chorar. Partiu um grande homem e um grande guarda-redes. Que tristeza”, lamentou o antigo jogador Hristo Stoichkov, numa publicação nas redes sociais.



Stoichkov, jogador que representou o FC Barcelona e foi o melhor marcador desse Mundial, a par do russo Oleg Salenko, disse que Mihaylov reuniu-se agora “num mundo melhor com Tunyo” (Trifon Ivanov, defesa búlgaro, que faleceu em fevereiro de 2016).



A ginasta Maria Petrova, viúva de Mihaylov, também publicou uma mensagem comovente nas redes sociais a lamentar a morte do marido.



“Agradeço ao destino por ter trazido este grande homem à minha vida. Obrigada, Borislav, por partilhares a tua vida comigo. Sou grata por todos os belos momentos, as palavras, o apoio e o amor que me deste. Eras a minha paz. Um universo desapareceu”, escreveu a tricampeã mundial de ginástica rítmica (1993, 1994 e 1995).



A nível de clubes, o guarda-redes jogou não só no Levski, Botev e Slavia, na Bulgária, mas também em outros clubes como o Belenenses (Portugal), Mulhouse (França), Reading (Inglaterra) e Zurique (Suíça).



O pai de Borislav Mihaylov, Biser Mihaylov, também foi guarda-redes do Levski, e o seu filho, Nikolay, retirou-se do futebol profissional no ano passado.

