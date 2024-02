Antigo guarda-redes Miguel Ángel morre aos 76 anos

“O Real Madrid C. F., o seu presidente e a Junta Diretiva lamentam profundamente o falecimento de Miguel Ángel González, um dos grandes guarda-redes da nossa história, lenda do Real Madrid e do futebol espanhol”, informou o clube na sua página oficial.



O antigo guarda-redes, internacional em 18 ocasiões, com presença nos Mundiais de 1978 e 1982 e que vestiu a camisola do Real Madrid durante 18 épocas, entre 1968 e 1986, conquistou oito campeonatos, duas Taças UEFA, cinco Taças do Rei e uma Taça da Liga.



“Além das 18 temporadas como jogador, foi delegado na equipa principal, treinador de guarda-redes e diretor da antiga Cidade Desportiva Real Madrid”, acrescentou o clube.