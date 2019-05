Antonio Conte é o novo treinador do Inter de Milão

Mário Aleixo - RTP Comentários 31 Mai, 2019, 08:08 / atualizado em 31 Mai, 2019, 08:09 | Futebol Internacional

Antonio Conte, de 49 anos, vai substituir o italiano Luciano Spalletti, de acordo com o anúncio feito pela equipa, na qual jogam os internacionais portugueses João Mário e Cédric Soares.



O Inter de Milão não anunciou a duração do contrato com Antonio Conte, contudo a imprensa, citada pela agência de notícia France-Presse, indica que será o técnico da equipa por três anos e ganhará 10 milhões de euros por temporada, mais bónus.



Na quinta-feira, o Inter de Milão anunciou que Luciano Spalletti tinha deixado de ser o treinador do clube.



Luciano Spalleti esteve nas duas últimas épocas no Inter, terminando em ambas com a mesma classificação no campeonato (quarto lugar), a última posição de qualificação para a Liga dos Campeões, mas muito longe da campeã Juventus, na qual alinham os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo.



Spalletti, de 60 anos, deixa o clube de Milão sem ter conquistado qualquer troféu, apesar de contar vários na carreira, dos quais se destacam dois títulos de campeão russo, em 2010 e 2012, no Zenit de São Petersburgo, e duas Taças de Itália, em 2007 e 2008, ambas na AS Roma.