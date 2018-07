Antonio Conte processa o Chelsea

O técnico defende que a saída a quatro dias do início da pré-época impede-o de aceitar propostas de outros clubes.



O atraso na rescisão parece estar relacionado com as dificuldades que Abramovich teve para oficializar o novo treinador, Maurizio Sarri.



António Conte quer receber do Chelsea os salários correspondentes à próxima época. Vai lutar em Tribunal por uma indemnização de nove milhões de euros.