António Folha é o novo treinador dos romenos do Cluj

A contratação do treinador português, de 55 anos, marca o regresso do antigo extremo internacional ao ativo, cerca de dois anos depois de ter deixado o comando técnico da equipa B do FC Porto, cargo que ocupou durante quatro épocas e meia.



Segundo o Cluj, o vínculo poderá ser prolongado por mais uma temporada, mediante o cumprimento dos objetivos estabelecidos entre as partes.



No anúncio da contratação, o clube destacou o percurso do treinador português, que iniciou a carreira integrando a equipa técnica do “dragões”.



Enquanto treinador principal, António Folha orientou o Portimonense, na I Liga, e liderou a equipa B portista, seguindo-se agora a primeira experiência no futebol romeno.



O currículo do novo treinador do Cluj inclui ainda uma longa carreira como jogador, cuja carreira sénior foi antecedida da conquista do título mundial de sub-20, em 1989, na Arábia Saudita.



Internacional português, com presença na fase final do Euro1996, notabilizou-se na ala esquerda do FC Porto, conquistando seis campeonatos nacionais, quatro Taças de Portugal e outras tantas Supertaças Cândido de Oliveira, tendo igualmente representado os belgas do Standard de Liège, os gregos do AEK Atenas, além de passagens por Sporting de Braga, Gil Vicente e Penafiel.



Folha torna-se o mais recente técnico luso a assumir o comando do Cluj, clube que conta com um histórico de treinadores portugueses, tais como Toni Conceição, que registou passagens de sucesso pelo emblema de Cluj-Napoca, onde conquistou a Taça da Roménia em 2009.



Também o antigo internacional português Paulo Sérgio e o histórico ex-capitão do FC Porto Jorge Costa orientaram a equipa do Cluj, tendo este último feito parte da campanha que levou ao título de campeão nacional na época de 2011/12.



Já Paulo Sérgio, que assumiu o cargo na temporada seguinte (2012/13), não conquistou títulos oficiais, mas liderou o clube numa histórica campanha na Liga dos Campeões e ao apuramento na Liga Europa.



António Folha vai encontrar um campeonato com forte marca portuguesa, depois de o compatriota Filipe Coelho se ter sagrado campeão nacional pelo Craiova na última temporada.



Ao comando da formação de Craiova, o treinador de 45 anos conquistou a ‘dobradinha’ — ao juntar o campeonato à Taça da Roménia —, quebrando um jejum de 35 anos sem títulos de campeão do clube.



No novo desafio, António Folha terá como uma das primeiras metas a participação do Cluj na Liga Conferência.



A formação romena, que terminou o último campeonato no terceiro lugar, vai iniciar a sua campanha europeia na segunda pré-eliminatória da competição.