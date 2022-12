António Oliveira é anunciado no Coritiba e é o sétimo português no Brasileirão

António Oliveira, de 40 anos, filho do antigo treinador do Benfica Toni, estará como técnico na sua quarta equipa no futebol brasileiro, depois de ter sido adjunto no Santos, adjunto e principal no Athletico Paranaense, e principal no Cuiabá.

"Estou muito feliz pelo convite e pela oportunidade de comandar uma das maiores equipas do futebol brasileiro. Agora, é tempo de planear, avaliar e trabalhar para podermos todos juntos cumprir os objetivos do Coritiba", disse António Oliveira.

O técnico, que na última época assegurou a manutenção do Cuiabá na Série A brasileira, em 16.º, um lugar abaixo do Coritiba, vai, de acordo com o clube, ser apresentado na quarta-feira no centro de treinos da Graciosa.

"É um técnico europeu com conceitos que vão agregar muito ao Coritiba neste momento. As características do António serão muito utilizadas para que consigamos cumprir os nossos objetivos de 2023", assinalou o presidente do clube em exercício, Glenn Stenger.

O `Brasileirão` contará na próxima época com sete treinadores portugueses: António Oliveira (Coritiba), Vítor Pereira (Flamengo), Ivo Vieira (Cuiabá), Pedro Caixinha (Bragantino), Renato Paiva (Bahia), Luís Castro (Botafogo) e ao campeão Abel Ferreira (Palmeiras).