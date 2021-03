António Oliveira é o novo treinador do Atlético Paranaense

Aos 38 anos, Oliveira assume o maior desafio da carreira, depois de ter chegado ao Brasil pela mão de Jesualdo Ferreira, que treinou o Santos, passando depois para o Paranaense.



Conta com passagens pelo Kazma (Kuwait), como técnico principal, além de ter trabalhado com o pai, Toni (antigo futebolista e treinador do Benfica), no Tractor, do Irão, entre outras funções em vários países.



O Paranaense foi nono no Brasileirão de 2020, que acabou no final de fevereiro deste ano, e vai disputar também a Taça do Brasil, o Campeonato Paranaense e a Taça Sul-Americana.



O técnico junta-se ainda a Abel Ferreira, ao comando do Palmeiras, no contingente luso de treinadores principais daquele campeonato.



Segundo o comunicado do emblema, o argentino ex-FC Porto Lucho González vai jogar no clube por mais três meses, para poder “despedir-se com a camisola athleticana”, e integrar a equipa técnica.



“O Athletico Paranaense tem total confiança em todos os profissionais que compõem as equipes técnicas e lideram o projeto desportivo do clube para os próximos anos”, lê-se na nota, assinada pelo presidente, Mario Celso Petraglia.