António Oliveira e Pepa entram a perder no Brasileirão

Com Jorge Sampaoli no banco, depois de o treinador argentino ter rendido Vitor Pereira, o Flamengo venceu o Coritiba, de António Oliveira, com golos de Ayrton Lucas, aos 12 minutos, Gabriel Barbosa, aos 56 de penálti, e Pedro, aos 90+5.O Flamengo passa a integrar o grupo das oito equipas que já venceram na primeira jornada do Brasileirão, situando-se na segunda posição, devido aos três golos marcados, enquanto o Coritiba de António Oliveira é 20.º e último posicionado.Em São Paulo, o Corinthians venceu o Cruzeiro, de Pepa, por 2-1, com golos de Matheus Araújo, aos 68 minutos, e Roger Guedes, aos 87. Já no período de descontos, o Cruzeiro reduziu para 2-1 por Lucas Oliveira, aos 90+5 minutos.O Corinthians segue no sétimo lugar, com três pontos, entre o grupo das oito equipas que já venceram na primeira jornada, enquanto o Cruzeiro é 14.º, ainda sem pontuar.