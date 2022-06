Antonio Rudiger reforça o Real Madrid

O defesa central de 29 anos chega ao Real Madrid depois de terminar a sua ligação com o Chelsea, emblema inglês que representou durante cinco épocas.”, lê-se na nota publicada pelo clube "merengue", em que faz um resumo da carreira do internacional germânico.O central iniciou a sua carreira no Estugarda, com apenas 18 anos, já depois de ter passado pelos escalões de formação do Borussia Dortmund, e seguiu carreira em Itália na Roma, onde se manteve durante dois anos antes de rumar a Londres.Com o Chelsea, Rudiger conquistou uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa e uma Taça de Inglaterra.Na última temporada, o defesa germânico integrou o melhor "onze" da "Champions", prova que foi conquistado pelo Real Madrid pela 14.ª vez.Rudiger tem 50 jogos e dois golos pela Alemanha, tendo atuado no Mundial2018, que decorreu na Rússia, e no Euro2020.