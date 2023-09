Antony afastado da seleção brasileira

”, indicou a CBF, em comunicado.De acordo com a mesma nota, Gabriel Jesus, do Arsenal, foi convocado para substituir Antony nos jogos para as eliminatórias do Campeonato do Mundo de 2026.O portal de notícia UOL divulgou mensagens trocadas entre Antony e a DJ Gabriela Cavallin, a sua ex-namorada, onde se demonstra ameaças e intimidações pelo jogador brasileiro e ainda um pedido de “perdão” por agressões físicas feitas anteriormente.O UOL divulgou ainda fotografias vídeos, nos quais a DJ Gabriela Cavallin mostra ferimentos alegadamente causados pelo jogador de 23 anos do Manchester United.O jogador está a ser Investigado pela Polícia Civil de São Paulo e também em Inglaterra.Em junho, a DJ Gabriela Cavallin já tinha registado um Boletim de Ocorrência contra Antony por violência doméstica, ameaça e lesão corporal.” afirmou o advogado Daniel Bialski, que representa Gabriela, em declarações ao portal Ge, da Globo.O jogador reagiu às denuncias feitas pelo portal UOL, escrevendo nas suas redes sociais que “as acusações e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas” demonstram que é inocente das acusações feitas.”, disse, acrescentando estar à “disposição das autoridades brasileiras para esclarecer o que for necessário” e que confia “que as investigações policiais em andamento demonstrarão a verdade sobre” a sua inocência.