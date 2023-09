Antuérpia, adversário do FC Porto na `Champions`, empata em casa com o Gent

A jogar fora, o Gent ainda viu um golo do marroquino Ismael Kandouss ser anulado, aos 45+1 minutos, por fora de jogo, com o Antuérpia a somar o segundo empate consecutivo e o quarto nos últimos cinco jogos do campeonato.



Com este resultado, o Antuérpia é quinto classificado, com 13 pontos em oito jogos, enquanto o Gent lidera com 18.



No Grupo H da Liga dos Campeões, o Antuérpia ocupa o quarto e último lugar, após a derrota na primeira jornada por 5-0 com o FC Barcelona, que lidera de parceria com o FC Porto, que venceu o Shakhtar Donetsk, por 3-1.