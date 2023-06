Antuérpia é campeão de futebol da Bélgica após 66 anos e com golo nos descontos

Até aos 88 minutos, o Union Saint Gilloise fazia a festa, num jogo em que vencia o Club Brugge por 1-0 e vivia um cenário em que seria campeão, mas a reviravolta dos visitantes, com golos aos 89, 90+3 e 90+10, deitou tudo a perder.



Com a derrota ao 'cair do pano', a equipa somava 46 pontos, e nesse momento quem fazia a festa era o Genk, que vencia em casa o Antuérpia e chegava aos 48 pontos, até que, também nos momentos finais, os visitantes chegarem ao empate (2-2).



O golo do internacional belga Toby Alderweireld, com um potente remate de fora de área, ainda antes do meio círculo, aos 90+4, deu o empate, com a equipa a reassumir a liderança com que partia para esta última jornada.



Para o Antuérpia é o quinto título de campeão da sua história, uma conquista que tinha tido pela última vez há 66 anos, em 1956/57.