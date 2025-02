Arábia Saudita. Al Nassr vence com golo de Cristiano Ronaldo

O primeiro golo da equipa treinada por Stefano Piolo surgiu por volta dos 22 minutos, com o reforço do Al Nassr, Jhon Durán, a marcar o primeiro golo da equipa saudita. O segundo golo da equipa de Ríade surgiu por volta do minutos 72 com Durán a bisar na partida.





Com uma vantagem confortável, o Al Nassar aumentou a contagem com mais um golo de Cristiano Ronaldo, o primeiro depois de o capitão da seleção portuguesa ter feito 40 anos. Ronaldo aumenta assim a contagem na liga saudita, sendo o melhor marcador do campeonato com 16 golos.





A equipa do Al Feiha, treinada por Pedro Emanuel, não foi capaz de travar o adversário e está no 14.º lugar do campeonato saudita com 16 pontos, perto dos lugares de despromoção. O Al Nassr é terceiro classificado e mantém a perseguição a Al Ittihad e o Al-Hilal, de Jorge Jesus.