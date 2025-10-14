Arábia Saudita assegura sétima presença

Os sauditas partiram para esta derradeira jornada da quarta fase de apuramento cientes de que o empate era suficiente, tendo o nulo se mantido até final, resultado que não servia aos iraquianos, que tinham de vencer, pelo que agora terão de disputar o play-off com os Emirados Árabes Unidos, segundos no Grupo A, para determinar a equipa que seguirá para o torneio intercontinental.

Na 23.ª edição do Mundial de futebol, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, por 48 seleções, entre as quais as anfitriãs Estados Unidos, Canadá e México, a Arábia Saudita tornou-se no oitavo qualificado asiático, numa competição em que vai somar a sua sétima participação (1994, 1998, 2002, 2006, 2018 e 2022).