Arábia Saudita. Jorge Jesus goleia na perseguição ao líder

Aos cinco minutos de jogo, a equipa de Jorge Jesus já vencia por 2-0, com golos madrugadores de Malcolm e Al Dawsari. Ao intervalo, o resultado era de 4-0 com mais um golo de Malcolm e outro do antigo avançado do Benfica Marcos Leonardo.



Nos segundos 45 minutos, o Al Hilal aumentou a vantagem sobre o Al-Kholood com Salem Al Dawsari a bisar na partida. Al Safari marcou o golo de honra do Al-Kholood.



Com este triunfo, o Al Hilal mantém o segundo lugar da liga saudita com 51 pontos e continua a perseguição ao líder Al Ittihad de Danilo Pereira, que tem, com um jogo a menos, 55 pontos.