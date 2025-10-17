Arábia Saudita. Sérgio Conceição empata com Pedro Emanuel em jogo de estreia

Em partida a contar para a Liga Saudita, Sérgio Conceição contou com grandes nomes no primeiro onze que escolheu para o Al-Ittihad, como Benzema, Kanté e Danilo Pereira.





Do outro lado, o Al-Fayha, treinado por Pedro Emanuel, colocou-se em vantagem ainda na primeira parte com um golo de Sakala.





Nos segundos 45 minutos, Al Ghamdi empatou o jogo e aos 88 minutos, perto do período de descontos, Karim Benzema falhou uma grande penalidade que podia dar os três pontos à equipa de Sérgio Conceição.





O Al-Ittihad perdeu pontos pelo segundo jogo consecutivo. A equipa está no segundo lugar da Liga Saudita com dez pontos em cinco jogos. À frente do campeonato, e com um jogo a menos, está o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, somando quatro vitórias em quatro jogos.