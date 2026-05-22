Arbeloa confirma saída do Real Madrid

(Com Lusa)

“Não estou aqui para falar de possibilidades. O ‘mister’ [José Mourinho] tem uma equipa técnica fantástica, tão boa quanto ele. Se vai treinar o Real Madrid, irá fazê-lo com a sua equipa técnica”, comentou Arbeloa.O ex-futebolista, que trabalhou, enquanto jogador dos ‘merengues’, com José Mourinho, explicou ainda que não tem conselhos para dar ao seu sucessor, depois de uma época muito difícil da equipa de Madrid.“Não estou aqui para dar muitos conselhos. Tenho a certeza que o treinador que vier terá muita experiência. Este ano aconteceram muitas coisas difíceis de gerir e com muita frustração”, acrescentou o treinador ‘merengue’.A imprensa tem avançado que José Mourinho, que tinha mais um ano de contrato com o Benfica, deixa os ‘encarnados’ e vai regressar ao Real Madrid, clube do qual foi treinador entre 2010 e 2013, conquistando uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça.Arbeloa, que assumiu o cargo de treinador em janeiro, após o despedimento de Xabi Alonso, viu o Real Madrid perder a Liga, a Taça do Rei e a Liga dos Campeões, eliminado pelo Bayern Munique, já depois de ter perdido, com o seu antecessor, a Supertaça.O Real Madrid disputa no sábado o seu último jogo com Arbeloa no comando, com a equipa 'merengue' a receber o Athletic Bilbau, em jogo da 38.ª jornada de La Liga, em que os madridistas estão a longínquos 11 pontos do bicampeão FC Barcelona e terminarão em segundo lugar.