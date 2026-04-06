Árbitro alemão Felix Zwayer no Sporting de Braga-Betis

Zwayer, de 44 anos e internacional desde 2012, terá como assistentes Robert Kempter e Dominik Schaal, enquanto Robert Schröder estará no videoárbitro, função na qual será coadjuvado por Pascal Müller.



Será a terceira vez na carreira que Zwayer arbitrará um jogo do Sporting de Braga, depois de ter estado numa partida dos oitavos de final da Liga Europa com o Mónaco, em 2021/22, e numa outra de qualificação na ‘Champions’, com o Panathinaikos, em 2023/24, ambos com vitórias dos minhotos.



A UEFA divulgou também hoje que o árbitro português Tiago Martins será assistente do videoárbitro (AVAR) no FC Barcelona-Atlético de Madrid, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.



Tiago Martins irá coadjuvar o alemão Christian Dingert, no jogo de quarta-feira em Camp Nou (20:00), que terá arbitragem do romeno István Kovács, coadjuvado pelos assistentes Mihai Marica e Ferencz Tunyogi.



Na Liga dos Campeões, o clássico espanhol acontece no mesmo dia do Paris Saint-Germain-Liverpool, enquanto na terça-feira disputam-se os primeiros jogos dos ‘quartos’, entre Sporting e Arsenal, no Estádio José Alvalade, e Real Madrid e Bayern Munique.



