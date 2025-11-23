Árbitro alemão Sven Jablonski no Ajax-Benfica

Jablonski, de 35 anos e internacional desde 2022, terá como assistentes Eduard Beitinger e Stefan Lupp, Tobias Reichel como quarto árbitro e Robert Schröder no videoárbitro, coadjuvado por Sören Storks.



O jogo em Amesterdão, agendado para as 17:45, será uma estreia do árbitro com as duas equipas e o seu segundo jogo na fase de liga da ‘Champions’, depois de ter arbitrado já esta temporada na vitória do Pafos FC diante do Villarreal (1-0), no início de novembro.



Ajax e Benfica são as piores equipas na atual edição da ‘Champions’, as duas únicas sem qualquer ponto somado em quatro jogos, num total de 36 clubes que disputam a competição.

