Árbitro do caso Prestianni-Vinícius quebra silêncio. "É um momento muito atípico"

Letexier admitiu ainda que não ouviu diretamente os alegados insultos, razão pela qual considerou impossível aplicar sanções imediatas apenas com base no relato do internacional brasileiro.





“Quando um jogador me diz que foi vítima de insultos racistas, tenho de levar isso muito a sério. Mas também não posso tomar uma decisão sem ter presenciado os factos”, explicou.

Em entrevista à RMC Sport, Letexier explicou como geriu o momento em que Vinícius Júnior alegou ter sido alvo de insultos racistas em pleno relvado. O árbitro revelou que decidiu ativar imediatamente o protocolo antirracismo da UEFA, interrompendo a partida durante cerca de dez minutos.“É um momento muito atípico. Não temos todas as informações e temos de tomar decisões rapidamente”, afirmou o árbitro francês, sublinhando que a prioridade foi “reunir o máximo de informações possível” antes de qualquer decisão disciplinar.O caso ocorreu no duelo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Champions, disputado em Lisboa, e levou a uma investigação da UEFA sobre o comportamento de Prestianni. O episódio gerou forte polémica no futebol europeu e voltou a colocar o combate ao racismo no centro do debate desportivo.