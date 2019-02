Árbitro holandês Danny Makkelie no Roma-FC Porto na Liga dos Campeões

Lusa Comentários 10 Fev, 2019, 14:56 | Futebol Internacional

Danny Makkelie, internacional desde 2011, será assistido pelos compatriotas Mario Diks e Hessel Steegstra, enquanto no videoárbitro estar Pol van Boekel, na estreia do VAR na ‘Champions’.



Será a primeira vez que o árbitro estará num jogo do FC Porto, e a terceira vez da Roma, depois de ter apitado em 2017/18 na derrota com o FC Barcelona (4-1), na Liga dos Campeões, e em 2016/17 na vitória frente ao Villarreal (0-4), na Liga Europa.



O FC Porto chegou aos oitavos de final da ‘Champions’ depois de ter vencido o grupo D, à frente de Schalke 04, Galatasaray e Lokomotiv Moscovo, e a Roma foi segunda no grupo G, atrás de Real Madrid, e melhor do que Viktoria Plzen e CSKA Moscovo.



O jogo de terça-feira, no Olímpico de Roma, tem início marcado para as 20:00 (horas de Lisboa), estando a segunda mão agendada para 06 de março, no Estádio do Dragão.