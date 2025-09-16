Árbitro polaco Damian Sylwestrzak no Sporting-Kairat

No jogo, a disputar no Estádio José Alvalade (20:00), Sylwestrzak, de 33 anos e internacional desde 2021, terá como assistentes Paweł Sokolnicki e Adam Karasewicz, e na função de VAR o também compatriota Tomasz Kwiatkowski.



Damian Sylwestrzak estará pela primeira vez num jogo dos ‘leões’, numa carreira internacional em que já arbitrou o FC Porto, o Sporting de Braga e a seleção portuguesa de sub-17.