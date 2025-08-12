Árbitro que insultou Klopp suspenso oito semanas pela federação inglesa



Londres, 12 ago 2025 (Lusa) – O árbitro inglês David Coote, que foi expulso da Liga inglesa de futebol por insultar o treinador Jürgen Klopp, foi suspenso pela federação inglesa (FA) por oito semanas e obrigado a frequentar um curso por comentários ofensivos.



Coote ganhou mediatismo na sequência da publicação de um vídeo, realizado durante a pandemia de covid-19, no qual qualificava o anterior treinador do Liverpool de “arrogante” e “alemão canalha”, assumindo não gostar do técnico germânico pelo facto de, após um jogo, o ter “acusado de mentir”.



Em 28 de fevereiro, o antigo árbitro foi suspenso pelo Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA até 30 de junho de 2026, por considerar que o juiz inglês violou “regras básicas de conduta” e “trouxe descrédito ao futebol e à UEFA”.



O árbitro inglês, que foi expulso pela Premier League em dezembro, está também a ser investigado pela UEFA devido à publicação de outro vídeo, no qual aparenta estar a cheirar um pó branco, numa situação que, alegadamente, ocorreu durante o Euro2024.



Internamente, a FA castigou-o hoje por "comportamento impróprio" e uso de "palavras abusivas e/ou insultuosas", no referido vídeo, que remonta a julho de 2020, considerando que Coote teve o "comportamento agravado" pela "inclusão da referência - expressa ou implícita - à nacionalidade".

