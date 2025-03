Árbitros vão explicar decisões no relvado após recurso ao VAR na Taça de Itália

“Em acordo com a Federação Italiana de Futebol e a Associação Italiana de Árbitros, a Liga deu luz verde para testar a explicação aos espetadores e telespetadores das decisões tomadas após recurso ao VAR por parte do árbitro principal, através do sistema sonoro dos estádios”, informou o organismo, em comunicado.



Esta experiência vai resumir-se aos últimos cinco jogos da Taça de Itália de 2024/25: as meias-finais, em duas mães, entre Inter de Milão e AC Milan, treinado pelo português Sérgio Conceição, e entre Empoli e Bolonha, e a final, marcada para 14 de maio.



A Liga Italiana anunciou também a introdução do sistema VARDict a partir da 30.ª jornada da Serie A, que se disputa no próximo fim de semana, através do qual serão transmitidas nos ecrãs dos estádios informações e gráficos sobre uma revisão do VAR em curso.