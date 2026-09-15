Argentina despede-se de Messi em outubro. Prestianni está na lista de convocados

O avançado do Inter Miami, de 39 anos, vai ser homenageado neste encontro, o terceiro da seleção finalista do Mundial2026, após enfrentar Bolívia e Burkina Faso, a 30 de setembro e 3 de outubro, respetivamente, anunciou o presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia.



A lista de convocados do selecionador Lionel Scaloni para estes encontros inclui Messi, oito vezes Bola de Ouro, campeão mundial em 2022 e duas vezes vencedor da Copa América (2021 e 2024), para a “despedida que merece”, no Monumental, em Buenos Aires.



O avançado do Benfica Gianluca Prestianni, de 20 anos, regressa às opções, depois de ter falhado o último Campeonato do Mundo, no qual estava impedido por castigo da UEFA de alinhar nos dois primeiros jogos.



A Argentina vai defrontar a Bolívia, também na capital, mas perante uma assistência reduzida a metade da capacidade do estádio, devido ao castigo imposto após a meia-final do Mundial2026, e o Burkina Faso, em Córdoba.



Estes encontros vão também servir para fazer cumprir os castigos impostos, na sequência da derrota na final, diante da Espanha (1-0), de 10 jogos de suspensão a Leandro Paredes, sete a Nahuel Molina e um a Thiago Almada.



Lionel Messi anunciou no final do mês de agosto o 'adeus' à seleção argentina de futebol, mais de um mês depois da final do Mundial2026 perdida para a Espanha (0-1).



Messi é o recordista de jogos (207), golos (125) e assistências (66) pela seleção da Argentina.