Argentina e Colômbia nos `quartos` do Mundial de sub-20

Nos ‘quartos’, a Argentina vai defrontar o México, que superou o anfitrião Chile, por expressivo 4-1, enquanto a Colômbia encontrará a Espanha, que afastou a Ucrânia com 1-0.



A Argentina goleou a Nigéria por 4-0, adiantando-se logo ao segundo minuto, através de Alejo Sarco, ampliando a vantagem aos 23, por Maher Carrizo, que 'bisaria' aos 52.



O benfiquista Gianluca Prestianni começou no banco, tendo entrado aos 38 minutos para substituir o lesionado Álvaro Montoro, sendo o atleta 'encarnado' quem fez a assistência para o quarto golo, de Mateo Silvetti, aos 66.



No outro desafio de hoje dos oitavos de final, aos sete minutos, Joel Canchimbo colocou a Colômbia na frente, porém a África do Sul igualou aos 51, através de penálti de Mfundo Vilakazi.



Os sul-americanos voltaram a comandar aos 63, com um tento de Neiser Villarreal, que 'bisaria' aos 90+6, sentenciando o triunfo por 3-1 dos colombianos e o apuramento.



Na quinta-feira, disputam-se o Japão-França, Paraguai-Noruega (ambos às 00:00 em Lisboa) e o Estados Unidos-Itália (20:30), enquanto o derradeiro duelo dos 'oitavos', o Marrocos-Coreia do Sul, está agendado para sexta-feira (00:00).



Portugal, que falhou a qualificação para a atual edição do Mundial de sub-20, sagrou-se campeã duas vezes, em 1989, na Arábia Saudita, e em 1991, em Portugal.