Argentina eliminada no Mundial de sub-20

Com o sportinguista Tanlongo entre os titulares, a Argentina, recordista de títulos na categoria, com seis, foi surpreendida pela Nigéria, que, após um nulo (0-0) ao intervalo, marcou por Ibrahim Muhammad (61) e Sarki (90+1) para confirmar o apuramento.





No Estádio Unico Diego Armando Maradona, em La Plata, Marcos Leonardo (11 minutos), de penálti, e Andrey Santos (31) deixaram o encontro do oitavos de final muito bem encaminhado para o Brasil, antes de Robert Renan (45) ser expulso no lado ‘canarinho’, uma situação que não colocou o triunfo em causa, já que Matheus Martins (90+1) e de novo Andrey Santos (90+10) ainda marcaram mais dois golos. O tento de honra da Tunísia foi anotado por Ghorbel, aos 90+13.



O adversário do Brasil nos "quartos" da 23.ª edição do Campeonato do Mundo vai ser a estreante e surpreendente seleção de Israel, que eliminou o Uzbequistão.



À mesma hora, em San Juan, após um primeiro tempo sem golos, Cortes (48 e 90+4), Asprilla (50) e Gutierrez (52 e 63) fabricaram os golos que deram o "passaporte" à Colômbia para a próxima fase, na qual vão enfrentar a Itália.





O duelo entre Inglaterra e Itália acabou por sorrir aos transalpinos, que faturaram por Baldanzi (8) e Casadei, da marca do castigo máximo, enquanto Devine (24) anotou o tento dos britânicos.



Os quartos de final vão ficar completos esta quinta-feira, com os embates entre Gâmbia e Uruguai e entre Equador e Coreia do Sul, para se encontrarem os adversários de Estados Unidos e Nigéria, respetivamente.



O vencedor do torneio, que vai decorrer até 11 de junho, irá suceder à Ucrânia, campeã em 2019.