Argentina goleia Bolívia com Prestianni em estreia a titular e sem Messi

O jogador do Benfica completou a segunda internacionalização pela seleção sul-americana, tendo sido substituído aos 56 minutos do encontro disputado na cidade argentina de Córdoba, no qual a superioridade da equipa anfitriã teve expressão nos golos marcados por Lautaro Martínez, aos 19 minutos, Nico Paz, aos 29, Cristián Romero, aos 54, e Flaco López, aos 86.



A Argentina, que perdeu com a Espanha por 1-0 (após prolongamento) na final da última edição do Campeonato do Mundo, vai realizar mais duas partidas nos próximos dias, ambas em Buenos Aires, com o Burquina Faso, no domingo, e com o Benim, na quarta-feira seguinte, que marcará o fim da carreira internacional de Lionel Messi.