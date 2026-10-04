Argentina goleia Burquina Faso com um golo de Prestianni

Os finalistas do último mundial chegaram ao intervalo a vencer já por 5-0, depois dos golos de Lautaro Martinez (04 minutos), Moumouni Diallo (08), na própria baliza, Prestianni (12), Nicolas Paz (34) e Julian Alvarez (36), enquanto Franco Mastantuono (56) e Giuliano Simeone (90+2) apontaram os tentos da segunda metade.



O selecionador argentino aproveitou este encontro para rodar 22 jogadores, tendo três efetuado a sua estreia pela 'alviceleste', Santiago Castro, Tomas Palacios e Matias Soulé.



O encontro esteve perto de não se realizar depois de o conjunto africano ter ficado retido em Marrocos por falta de transporte, situação entretanto resolvida.



A Argentina, que perdeu com a Espanha por 1-0 (após prolongamento) na final da última edição do Campeonato do Mundo, vai realizar ainda mais uma partida nesta data FIFA, igualmente em Buenos Aires, quando defrontar na quarta-feira o Benim, em jogo que marcará o fim da carreira internacional de Lionel Messi.