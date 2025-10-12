Argentina nas `meias` do Mundial sub-20 com Tomás Pérez e Prestianni em campo

A seleção das ‘pampas’, recordista de títulos na competição, com seis (2007, 2005, 2001, 1997, 1995 e 1979), garantiu a vitória com golos de Carrizo, aos nove minutos, e de Silvetti, que tinha entrado ao intervalo, aos 56.



Tomás Pérez jogou os 90 minutos e Prestianni saiu aos 80, para a entrada de Andino.



Nas meias-finais, a Argentina vai defrontar na quarta-feira (quinta-feira em Lisboa) a Colômbia, seleção finalista vencida da competição em 2003 e que no sábado eliminou a Espanha, num jogo em que venceu por 3-2.



No Mundial, os Estados Unidos defrontam ainda hoje Marrocos (21:00, horas de Lisboa), e a Noruega a França (00:00).

