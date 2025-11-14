Argentina vence Angola na celebração dos 50 anos da independência do país africano

Num clima de celebração, Lautaro Martínez, aos 43 minutos, inaugurou o marcador, após passe de Messi à entrada da grande área, e aos 81 minutos, o craque e capitão da seleção 'albiceleste', que não 'quis' terminar o jogo em 'branco', ampliou o resultado.



Em dia de festa na capital angolana, o duelo no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, ficou também marcado pela vaia dos adeptos ao Presidente angolano, João Lourenço, antes do apito inicial, após aproximar-se da relva para saudar os atletas e a equipa de arbitragem.



O protesto ocorreu num estádio com capacidade para 50 mil pessoas e quase lotado, num momento em que os angolanos protestam contra o elevado custo de vida no país e várias vozes se têm insurgido contra os valores estimados para este jogo particular, estimando-se que a Argentina receba cerca de 12 milhões de euros pela presença em Luanda.



Sensibilidades políticas e organizações da sociedade civil angolana, que se opuseram à realização do jogo, denunciaram que, àquele valor, se somam os custos de viagem, hospedagem e segurança de mais de 80 pessoas da comitiva argentina, podendo o valor global chegar aos 20 milhões de euros.



O governo local, que até ao momento não revelou os valores oficiais, limitou-se a desmentir essas informações, referindo que os custos vão ser assegurados por três empresários angolanos.