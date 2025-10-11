Futebol Internacional
Argentina vence Venezuela com Otamendi no banco e sem Messi
A campeã mundial Argentina, sem Messi e com o benfiquista Otamendi no banco, venceu na sexta-feira à noite a Venezuela (1-0) em jogo particular, com um golo solitário de Lo Celso, aos 31 minutos.
Na Venezuela, seleção que terminou o apuramento sul-americano em oitavo e, assim, fora do Mundial, o avançado Alejandro Marques, do Estoril Praia, foi opção a titular, saindo aos 58 minutos para a entrada de Kelsy.
A Argentina, que disputará o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá como campeã em título, adiou o particular de segunda-feira com Porto Rico para terça-feira, mudando também o local, inicialmente previsto para Chicago e que será agora em Miami.
Em outros particulares da noite, o Canadá, com Stephen Eustáquio (FC Porto) no banco, perdeu com a Austrália (1-0), em Montreal, os Estados Unidos empataram com Equador (1-1), em Austin, e o Chile venceu o Peru (2-1), em Santiago.
