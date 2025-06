Armando Evangelista treina sauditas do Damac

Aos 51 anos, Evangelista vai orientar o 14.º classificado da última edição da Liga saudita, confirmou o clube com um vídeo na rede social X.



O treinador natural de Guimarães estava sem clube desde que deixou o Famalicão no início de dezembro.



Antes, Evangelista orientou Vitória de Guimarães, Varzim, Penafiel, Vilafranquense e Arouca, tendo como única experiência no estrangeiro a passagem pelos brasileiros do Góias, em 2023.