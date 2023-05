Armando Izzo condenado a cinco anos de prisão

Izzo, que conta com três internacionalizações pela seleção transalpina, está acusado de ajudar a combinar, em conjunto com outros dois jogadores, o resultado de uma partida do segundo escalão, entre o Modena e o clube que então representava, o Avellino, durante a temporada de 2013/14, noticiaram os meios de comunicação italianos.Além do crime de fraude desportiva, o jogador de 31 anos foi ainda condenado por envolvimento com a Camorra, a máfia napolitana, mas os seus advogados já disseram que vão recorrer da decisão.Umberto Accurso, primo de Izzo, e suspeito de pertencer à Camorra, foi condenado a 18 meses de prisão, tal como outro alegado membro do mesmo grupo.O Monza, cujo proprietário é o bilionário Silvio Berlusconi, antigo chefe do governo italiano e histórico presidente do AC Milan, já reagiu à condenação, mostrando "total apoio" ao seu atleta.", realçou em comunicado o emblema que, na sua primeira temporada na Serie A, já garantiu a manutenção, ocupando o 10.º posto quando faltam cinco jornadas para o fim da prova.Izzo, que em abril de 2017 tinha sido suspenso por 18 meses e multado em 50 mil euros por não denunciar a manipulação de resultados enquanto jogava no Avellino, atuou em 26 partidas do campeonato nesta temporada.