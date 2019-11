Armando Sá abre academia de futebol no Canadá e quer ser referência para jovens

"Tento ser uma referência para estas crianças todas, que sintam e vejam em mim um exemplo, e um objetivo a querer alcançar como jogador", afirmou o ex-futebolista, de 44 anos.O antigo lateral-direito do Benfica está no Canadá há oito anos, após um convite do diretor técnico do Kleinburg Nobleton Soccer Club, o holandês Bob de Klerk, para treinar a formação do clube em Vaughan, no norte de Toronto."Tento-lhes transmitir toda a experiência que tenho com grandes treinadores e jogadores, com colegas que tive, para que estes jovens canadianos que, já estão a crescer bastante, entendam a grande diferença entre o futebol europeu e o futebol local", acrescentou.





Percurso







Há cerca de um ano, Armando Sá criou a escola de futebol "Pro 11 Soccer Academy" após "um processo de aprendizagem ao longo de mais de 20 anos de carreira profissional", descreveu.Com dupla nacionalidade, portuguesa e moçambicana, foi pelo país africano que foi internacional pela seleção principal por 21 ocasiões.

Além do Benfica, o defesa alinhou ainda na liga espanhola em clubes como o Espanhol de Barcelona e o Villarreal, além do Leeds United da Premier League (Inglaterra).





Diferenças e exemplo



"Não há grandes diferenças ao nível técnico entre o futebol europeu e o praticado na América do Norte, mais concretamente no Canadá, mas em termos táticos, psicológicos e de mentalidade, ainda há muito a desenvolver", defendeu.Armando Sá dá ainda um conselho a todos aqueles que pretendam tornar-se jogadores profissionais, dando como referência Cristiano Ronaldo, "um tipo de jogador que aparece uma vez na vida"."Os sacrifícios que CR7 fez para ter sucesso, é de louvar, também os fiz. Para se chegar a este nível é necessário fazer sacrifícios, de perder uma parte da juventude, porque deixas de ser um miúdo normal, que vai brincar e outras coisas", confessou.





Funcionamento da academia







Na sua academia localizada no norte de Toronto, já tem inscritos cerca de 100 atletas nos escalões dos 11 aos 21 anos, em que lhes conta toda a sua "experiência pessoal, histórias verídicas, momentos menos bons", tentando-lhes incutir uma "mentalidade de sacrifício, de trabalho e de entreajuda".Para já a adesão à academia tem sido positiva com muitos portugueses e benfiquistas a inscreverem-se, no entanto também esclareceu que o objetivo "é encontrar jogadores e pessoas que queiram fazer parte do futebol e não números".O futebol no Canadá aparenta estar "no seu melhor momento", garantiu Armando Sá, um país que não se cinge apenas "à neve e ao hóquei no gelo"."Julgo que nunca o futebol aqui esteve neste patamar. As pessoas esperaram muitos anos para que fosse criada uma liga profissional de futebol (a Canadian Premier League), um campeonato do mundo (que o Canadá vai organizar em 2026 juntamente com os Estados Unidos). O futebol no Canadá está a atravessar uma boa fase, embora ainda tenha algum trabalho pela frente", concluiu.