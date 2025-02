Arminia Bielefeld apura-se nas "meias" da Taça da Alemanha

O Arminia Bielefeld, da terceira divisão, ganhou com estrondo ao primodivisionário Werder Bremen, de André Silva, por 2-1, alcançando as meias-finais da Taça alemã de futebol, que contam já com Bayer Leverkusen e Estugarda.

A jogar em casa, o Bielefeld adiantou-se no marcador aos 35 minutos, por intermédio do médio Marius Worl, e um autogolo do defesa argentino Julian Malatini ampliou a vantagem dos anfitriões, com o avançado escocês Oliver Burke a marcar o único golo do Bremen, aos 56.



O internacional português André Silva foi titular, mas saiu ao intervalo, dando lugar a Burke, que acabou por marcar o golo de "honra" dos visitantes, insuficiente para travar o surpreendente Bielefeld, que já tinha ultrapassado na competição o Friburgo e o Union Berlim, que, tal como o Werder Bremen, atuam na Bundesliga.



O Bayer Leverkusen, liderado pelo espanhol Xabi Alonso, que conquistou na última época o campeonato e a taça, numa inédita "dobradinha", e o Estugarda também já estão nas meias-finais, fase na qual ainda vai entrar o vencedor do duelo entre Leipzig e Wolfsburgo, agendado para esta quarta-feira.