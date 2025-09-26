Arne Slot confirmou que Liverpool pagou totalidade do contrato à família de Diogo Jota
O técnico neerlandês confirmou, em entrevista ao canal de Youtube do Liverpool, que o clube pagou o restante contrato à família de Diogo Jota. O internacional português morreu no passado dia 3 de julho, juntamente com o irmão André Silva, na sequência de um acidente de viação na zona de Zamora.
Quase três meses depois do desaparecimento do jogador português, Arne Slot confirmou os rumores que circulavam sobre o antigo jogador da seleção nacional.
O Liverpool pagou à viúva de Diogo Jota e aos três filhos a totalidade do contrato do jogador, que iria terminar em 2027. Um ato elogiado pelo treinador do campeão inglês.
“Muitas pessoas podem pensar que isto é normal, mas não é. Senti muito orgulho no que os adeptos fizeram mas também justo reconhecer os donos do clube. São muitas vezes criticados, tal como os treinadores, mas a forma como lidaram com esta situação foi exemplar”, declarou Slot.
O técnico revelou também que pensa muitas vezes na família de Diogo Jota e na dor que devem sentir. Mesmo assim, acredita que a vida de seguir em frente. O internacional português chegou em 2020 ao Liverpool e realizou cinco épocas como Red.
Diogo Jota fez 182 partidas pelo Liverpool, em várias competições, marcou 65 golos e fez 22 assistências. Terminou a última temporada como campeão inglês, antes de se juntar à seleção de Portugal que conquistou a Liga das Nações, em Munique.
Pela seleção, Diogo Jota foi internacional por 49 vezes, tendo marcado 14 golos. Para além da Liga das Nações de 2025, o avançado também fez parte da equipa que venceu a primeira edição, em 2019.
