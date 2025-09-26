Arne Slot confirmou que Liverpool pagou totalidade do contrato à família de Diogo Jota

Quase três meses depois do desaparecimento do jogador português, Arne Slot confirmou os rumores que circulavam sobre o antigo jogador da seleção nacional.



O Liverpool pagou à viúva de Diogo Jota e aos três filhos a totalidade do contrato do jogador, que iria terminar em 2027. Um ato elogiado pelo treinador do campeão inglês.



“Muitas pessoas podem pensar que isto é normal, mas não é. Senti muito orgulho no que os adeptos fizeram mas também justo reconhecer os donos do clube. São muitas vezes criticados, tal como os treinadores, mas a forma como lidaram com esta situação foi exemplar”, declarou Slot.



O técnico revelou também que pensa muitas vezes na família de Diogo Jota e na dor que devem sentir. Mesmo assim, acredita que a vida de seguir em frente. O internacional português chegou em 2020 ao Liverpool e realizou cinco épocas como Red.



Diogo Jota fez 182 partidas pelo Liverpool, em várias competições, marcou 65 golos e fez 22 assistências. Terminou a última temporada como campeão inglês, antes de se juntar à seleção de Portugal que conquistou a Liga das Nações, em Munique.



Pela seleção, Diogo Jota foi internacional por 49 vezes, tendo marcado 14 golos. Para além da Liga das Nações de 2025, o avançado também fez parte da equipa que venceu a primeira edição, em 2019.